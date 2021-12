"Valete de Paus" do Baralho do Crime é preso em Alagoas

Um homem apontado pela polícia como líder de uma das principais quadrilhas na Bahia foi preso na madrugada deste sábado, 3, em Maceió, no estado de Alagoas. João Cleison Mota Carvalho, o “Didi", ocupa a carta Valete de Paus do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O suspeito, que tem envolvimento em diversas mortes, assaltos a banco, além de tráfico de drogas, será transferido para a sede da Polícia Civil, na Piedade, em Salvador, onde será apresentado nesta segunda, 5.

