Vale Luz percorre 8 bairros até a quinta-feira

Oito bairros vão receber até a quinta-feira, 28, a caminhão do Vale Luz, projeto da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) que prevê a troca de resíduos sólidos recicláveis por descontos na conta de energia. O atendimento teve início nesta segunda-feira, 25, no Bairro da Paz e em Águas Claras. Os demais bairros contemplados são Massaranduba e Sussuarana (terça-feira); Novos Alagados e Bate-Facho (quarta-feira); e Pernambués e Valéria (quinta-feira). O serviço é realizado 9h às 15h30.



São aceitos para reciclagem metal, papel, papelão e plásticos. Alguns cuidados devem ser tomados no momento da coleta. Papéis e plásticos, por exemplo, não podem estar sujos ou molhados. No caso das latas de alumínio, devem estar sem areia, pedra ou materiais que comprometam a pesagem. O material recolhido é encaminhado à Cooperbrava, cooperativa de coleta seletiva formada por catadores de Canabrava.

Em 2012, foram recicladas cerca de 154 toneladas de resíduos sólidos e concedidos mais de R$ 39,4 mil em descontos nas contas de energia para os clientes que participaram do projeto Vale Luz nas comunidades.



Mais serviços - Durante o atendimento do caminhão do Vale Luz, os consumidores ainda podem fazer cadastro na Tarifa Social de Energia, benefício do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta de luz e trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Para ter direito ao serviço, o cliente deve levar o Número de Identificação Social (NIS), documento de identificação com foto e CPF.

Os consumidores também poderão substituir lâmpadas incandescentes por até duas lâmpadas fluorescentes compactas, mais econômicas, mediante apresentação da última conta de energia paga.



ITINERÁRIO DO CAMINHÃO VALE LUZ



Segunda-feira, 25/03:

Bairro da Paz - Rua Nossa Senhora da Paz, 32

Águas Claras - Estrada do Matadouro, em frente ao Supermercado Morais



Terça-feira, 26/03:

Massaranduba - Av. Juracy Magalhães, 45

Sussuarana - Rua Flávio Cavalcante, próximo à Escola Municipal Acelino Maximiano da Encarnação



Quarta-feira, 27/03:

Novos Alagados - Travessa 1º de Novembro, 90

Bate Facho - 1ª Travessa Jorge Amado, próximo à Forte Lage

Quinta-feira, 28/03:

Pernambués - Rua 1º de Maio, próximo à Escola Raio do Sol

Valéria - Rua Nova Brasília, no final de linha



TABELA DE PREÇOS:

Produtos / Valor por kg

PET - R$ 0,40

SOPRO BRANCO - R$ 0,30

SOPRO COLORIDO - R$ 0,05

PAPELÃO - R$ 0,05

PAPEL BRANCO - R$ 0,10

PAPEL MISTO - R$ 0,05

JORNAL - R$ 0,05

REVISTAS - R$ 0,05

LATINHA DE ALUMÍNIO - R$ 1,20

FERRO - R$ 0,05

SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E COLORIDOS - R$ 0,20

