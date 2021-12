Vale Luz estará até quinta-feira em oito bairros de Salvador

O Vale Luz, projeto itinerante da Coelba que concede desconto na conta de luz em troca de materiais recicláveis em bairros populares, funcionará somente até a próxima quinta-feira, 2, por conta do feriado da Semana Santa.

Oito bairros de Salvador serão beneficiados nesta semana. São eles Jardim Nova Esperança, São Cristovão, Cajazeiras 10, Cosme de Farias, Uruguai, Castelo Branco, Calabar e Pernambués. O caminhão da companhia estará estacionado nos bairros das 9h às 15h30.

Para participar, é necessário ir até uma unidade móvel e fazer o cadastro no projeto, apresentando a conta de energia, documento de identidade e os materiais recicláveis, que serão pesados no local. Após esse procedimento, cada pessoa recebe o cartão Vale Luz para registrar seus descontos no vencimento. São aceitos metal, papel, papelão e plástico, que devem estar limpos.

De acordo com a Coelba, o objetivo do projeto é reduzir o valor da conta de luz e estimular o uso racional dos recursos naturais, minimizando os impactos negativos causados pelo lixo ao meio ambiente.

