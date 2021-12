Vai viajar? Saiba como está a saída de Salvador

O feriadão que começa nesta sexta-feira, 7, vai provocar a saída de milhares de pessoas de Salvador. Confira como estão os principais meios de circulação.

Ferry-boat

No momento, cerca de sete ferries estão operando no Terminal de São Joaquim. As saídas estavam previstas para acontecer a cada 30 minutos, porém, de acordo com informações da Internacional Marítima salvador, o tempo de espera pode chegar até três horas. A expectativa é que o atendimento normalize até as 12h.

Da quinta-feira, 6, até a terça-feira, 11, mais de 127 mil pedestres e 17 mil veículos estão sendo esperados para o embarque.

Rodoviária

Segundo a Agência Estadual de Regulação Serviços Públicos (Agerba), até o início da manhã, por volta das 6h, os ônibus saíram do Terminal Rodoviário com atraso de até 10 minutos, devido a um engarrafamento nos entornos do local, porém, o atendimento já foi normalizado.

Durante o feriadão, a estimativa é que 30 mil pessoas passem pela rodoviária. São oferecidos 150 horários extras, além dos 540 horários regulares. Os destinos mais procurados são Porto Seguro e Vitória da Conquista, que têm demanda constante, além de Irecê, Barreiras, cidades do Recôncavo Baiano e Região Metropolitana de Salvador.

BR 324

A concessionária Via Bahia informou que embora intenso, o tráfego segue fluindo normalmente, sem registro de lentidão.

Aeroporto

Segundo a assessoria do Aeroporto de Salvador, a saída de vôos é considerada dentro da normalidade, sem registro de atrasos em pousos e decolagens.

