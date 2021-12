Vai passar o Natal na Ilha de Itaparica e Morro de São Paulo? Veja preços e horários

Durante este sábado, 24, data em que se celebra o Natal, a travessia de Salvador para a Ilha de Itaparica e Morro de São Paulo acontece de forma tranquila e sem espera. Segundo a Associação dos Transportes Marítimos da Bahia (Astramab), a expectativa é que o fluxo seja intenso durante todo o dia, mas com embarcações saindo com intervalos entre 15 e 30 minutos para a Ilha, e com vários horários para o Morro. O órgão espera que não haja filas ou muito tempo de espera.

Ainda segundo a Astramab, o mar apresenta boas condições para a travessia Salvador-Ilha de Itaparica pelo Terminal Náutico de Salvador, o que deixa a viagem mais rápida, podendo variar entre 30 a 40 minutos. Oito das 13 embarcações já estão operando, mas as outras podem ser acionadas caso o fluxo de pessoas aumente.

As passagens para a Ilha custam R$ 5,30 no sábado e R$ 7,10 no domingo. A última embarcação que sai da Ilha com sentido a Salvador tem horário previsto para as 18h30. Já no sentido oposto a travessia acontece até as 20h.

Para quem escolher fazer a travessia pelo ferryboat, as embarcações têm saídas de uma em uma hora. No sábado e domingo as passagens custam R$ 6,40 para pedestres e R$ 58,00 para carros pequenos. Demais veículos têm preços variados, disponíveis no site da Agerba (www.agerba.ba.gov.br). A Internacional Travessias, empresa que administra o sistem, informou que ainda não há filas e as travessias acontecem de forma tranquila e sem atraso.

Para Morro de São Paulo a previsão da Astramab é que as embarcações tenham lotação, por isso todos os catamarãs estão trabalhando durante o feriado. A viagem custa R$ 95,20 e tem horários variados entre 8h30 e 14h30. Já pra quem vem do Morro de São Paulo para Salvador encontra embarcações entre 9h e 15h.

