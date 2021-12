Vai de Bike: ciclofaixa do Comércio não funciona domingo

A ciclofaixa da região do Comércio, em Salvador, não vai funcionar neste domingo, 8, devido aos festejos pelo dia de Nossa Senhora da Conceição, informou, nesta quinta, 5, a Agência de Comunicação da Prefeitura (Agecom).

Já as tendas móveis do projeto Salvador Vai de Bike nos bairros da Boca do Rio e na Pituba funcionarão neste sábado, 7, e domingo, nas proximidades da Praça Wilson Lins (antigo Clube Português). O espaço no Campo Grande também estará disponível ao público, das 7h às 16h.

Os ciclistas podem alugar as bicicletas em uma das estações instaladas pela prefeitura na capital baiana. O projeto "Salvador Vai de Bike" funciona desde o dia 3 de novembro e tem como objetivo incentivar o uso de bicicletas na cidade.

Há estações instaladas no Campo Grande, Praça da Piedade, Praça Castro Alves, Porto da Barra, Jardim Apipema, regiões da Avenida Centenário, Corredor da Vitória, Praça Bahia Sol, Parque Cruz Aguiar, Largo da Mariquita, Amaralina, Rua Ceará, Praça Marconi, Praça Nossa Senhora da Luz, Parque Costa Azul, Jardim de Alah, Boca do Rio, Praia de Patamares, Avenida Pinto de Aguiar e Imbuí.

A expectativa da prefeitura é instalar 40 estações de compartilhamento de bicicletas em vários pontos da cidade até o final do ano.

Para usar as bicicletas, é preciso realizar um cadastro no site do projeto (Bike Salvador) e pagar uma taxa de R$10. A adesão ao serviço vale por 12 meses.

Os ciclistas só pagam taxas adicionais se ultrapassarem o tempo de 40 minutos utilizando a bicicleta. Nesse caso, é cobrada uma quantia de R$ 5 a cada meia hora de atraso na devolução da bike. O sistema de compartilhamento pode ser usado diariamente, das 6h às 22h, mas é preciso se informar sobre o horário de funcionamento de cada estação.

Para obter mais informações sobre o Salvador Vai de Bike, acesse o site do projeto.

