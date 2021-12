Vagas para salva-vidas são disponibilizadas em Salvador

Nesta terça-feira, 6, foram abertas 20 vagas para contratação de Agentes de Salvamento Aquático publicados pela Prefeitura de Salvador no Diário do Município. As inscrições seguem até às 23h59 desta quinta-feira, 8, e o processo seletivo irá acontecer por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

As inscrições custam R$ 35 e o processo seletivo irá acontecer em duas etapas: a prova de títulos (de caráter eliminatório e classificatório) e o Teste de Aptidão Física (TAF) – Piscina, conforme previsto no edital.

Os selecionados terão remuneração de R$ 2.340 e carga horária semanal de 40h. Os profissionais começam a partir de dezembro com contrato até março de 2019. O contrato tem duração de quatro meses, podendo ser estendido por mais quatro.

adblock ativo