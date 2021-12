Vagas para o metrô atraem multidão e causam confusão no Sine

Sonhando em virar o ano com um emprego, cerca de 5 mil pessoas buscaram atendimento no SineBahia na manhã desta segunda-feira, 28, na unidade da avenida ACM, em Salvador. A movimentação começou por volta das 18h deste domingo, 27, quando as primeiras pessoas chegaram ao local.

Por conta da movimentação intensa, a unidade foi invadida por alguns candidatos por volta das 7h30. Durante a confusão, uma porta de vidro foi quebrada.

Os candidatos foram atraídos por conta da oferta de vagas para trabalhar no metrô que circulou no Whatsapp. A mensagem dizia que o SineBahia estava selecionando agentes de segurança com salário base de R$ 1.200, mais 30% de periculosidade, vale alimentação no valor de R$ 575, plano de saúde e odontológico.

Alguns candidatos afirmam que estão desempregados. Uma mulher, que não quis revelar o nome, afirmou que está sem trabalhar há dois anos.

Ela contou a reportagem do Portal A TARDE ficou sabendo da seleção no dia 20 de dezembro e que viu, na seleção, uma oportunidade de começar 2016 com um emprego.

Por conta da alta procura, funcionários do SineBahia informam aos candidatos que não terão condições de atender ao público.

adblock ativo