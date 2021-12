Vagas para ambulantes no Réveillon de Salvador acabam em menos de 2 horas

As 450 vagas disponíveis para o cadastramento de ambulantes no Réveillon de Salvador foram preenchidas em menos de 2 horas. O processo de credenciamento começou nesta segunda-feira, 18, às 10h e o número de vagas disponíveis se esgotou por volta das 11h45min.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), as inscrições feitas pela internet ainda serão checadas. Em caso de alguma irregularidade ou não pagamento no prazo estipulado, novas vagas serão disponibilizadas. O período de cadastramento estava previsto para terminar nesta terça-feira, 19.

Durante a festa não será permitida a comercialização de produtos em carros de mão ou churrasqueiras. Também é proibido o uso de embalagens de louças, alumínio ou de vidro.

