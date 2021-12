Vagas para ambulantes no Carnaval são preenchidas em duas horas

Em pouco mais de duas horas, as 2.255 vagas para ambulantes que irão trabalhar no Carnaval de Salvador foram preenchidas. O licenciamento foi feito por meio do site do Sistema de Cadastramento de Ambulantes, com início às 10h e término às 12h20.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o sistema operou com lentidão devido ao grande fluxo de acessos. A emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) deve ser feita pelo ambulante até as 17h desta terça, 23. Após esta data, o sistema ficará indisponível.

Barraqueiros, baianas de acarajé, permissionários de bancas de chapa e carros de gelo e de compra de recicláveis (latinha), para todos os circuitos só poderão fazer o licenciamento na sede da Semop, das 9h às 13h, exclusivamente na próxima segunda-feira, 29.

