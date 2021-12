Vagas de estágio são ofertadas a estudantes de nível técnico em Salvador

A empresa Elevadores Otis abre vagas para o programa 'Rota Escola' com 50 vagas de estágio técnico para estudantes dos cursos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.

Os candidatos, que devem ter mais de 18 anos e estar matriculado no primeiro ou segundo semestre do curso, podem se inscrever para participar do processo seletivo até 26 de outubro, pelo site do Centro de Integração Empres-Escola CIEE.

O programa visa treinar os estagiários por dez meses através de conteúdo teórico e prático. Ao todo, serão mais de 1200 horas de capacitação sobre o funcionamento de elevadores e a realização de avaliação para contratação como técnicos da empresa.

Os selecionados trabalharão nos elevadores e escadas rolantes instalados nos clientes da empresa. As vagas estão disponíveis em diversas regiões do Brasil e na Região Norte e Nordeste (Salvador, Recife, Fortaleza e Belém) serão totalizadas nove vagas.

