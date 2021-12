Vacinas contra gripe estarão nos postos a partir de segunda

A partir da próxima segunda-feira, 18, as 136 salas de vacina da rede municipal da saúde estarão disponibilizando as doses da vacina contra gripe na capital baiana. A campanha, que começaria no final do mês, foi antecipada em função do aumento dos casos de H1N1 registrados no início desse ano em Salvador.

Em Salvador, a campanha de imunização seguirá até 20 de maio, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h. Mais de 615 mil pessoas que compõe o público alvo na cidade: idosos (a partir de 60 anos), crianças (de 6 meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde do serviço público e privado, portadores de doenças crônicas e população privada de liberdade.

Em 2016, a chegada antecipada do vírus e a severidade dos casos tem surpreendido os profissionais de saúde do país. Entre janeiro e abril deste ano, 17 casos de H1N1 foram confirmados na capital baiana, com três óbitos. Em 2015, nenhuma ocorrência do vírus foi notificada em Salvador

