Vacinação para pessoas com 45 anos ou mais segue em Salvador e 2° dose continua suspensa

O mutirão "Festival da Idades" para a vacinação de pessoas com 45 anos ou mais em Salvador continua neste domingo, 27, com a aplicação da primeira nos pontos que vão funcionar das 8h às 12h.

Tanto a aplicação da segunda dose quanto nos demais grupos prioritários continuam suspensas por falta de vacinas.

Pelo menos outras quatro capitais brasileiras também sofrem com a paralisação na vacinação por falta do imunizante contra a Covid: São Luís, no Maranhão, João Pessoa, na Paraíba, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Aracaju, em Sergipe.

Em São Paulo, onde é produzida pelo Instituto Butantan a CoronaVac, desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac e responsável por aplicar 50% das vacinas utilizadas hoje no Brasil, vários postos estão com o mesmo problema.

Nesta manhã, chegaram em solo nacional um lote com 942 mil doses da vacina da Janssen, produzida pelo Johnson & Johnson, e doadas pelos EUA. Elas se somam às outras 2 milhões que já tinham chegado no país e começaram a ser distribuídas aos estados. A vantagem do imunizante é que é de dose única, o que vai permitir a imunização de quase 3 milhões de brasileiros.

O público apto a se vacinar neste domingo pode procurar drives em diferentes pontos da cidade e também pontos fixos

Confira:

1ª DOSE: 8H ÀS 12H

Drives: Atakadão Atakarejo; Parque de Exposições; Shopping Bela Vista; Faculdade Universo, 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela), Centro de Convenções, Vila Militar (Dendezeiros) e Arena Fonte Nova.

Pontos fixos: USF Santa Luzia, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Plataforma, USF Colinas de Periperi, USF Eduardo Mamede, Parque de Exposições, USF Pirajá, UBS Ramiro de Azevedo, USF Resgaste, USF Cajazeiras V e USF Federação, 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela) e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros).

