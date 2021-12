Vacinação já imunizou quase 600 mil baianos

Uma semana após o início da campanha de vacinação contra a gripe, 594.978 baianos foram imunizados contra a doença, o que representa 23% do público-alvo (2.601.374 pessoas). As informações são do Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (Datasus), computados até o final da tarde desta segunda-feira, 22.

Em Salvador, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), até sábado foram vacinadas 73.037 pessoas - 15,7% do público-alvo da capital (465 mil indivíduos). O número é 10% superior ao do mesmo período da campanha de 2012. No Estado, em comparação com o mesmo período do ano passado, a percentagem de imunizados é similar (em 2012, foi cerca de 25%).

A chefe do setor de imunização da SMS, Doiane Lemos, afirma que o número de vacinados na capital baiana é considerado bom. "Ainda há muito a ser feito. Temos estratégias para ir aos locais onde estão as pessoas que formam o público-alvo, como asilos, ambulatórios de maternidades e também penitenciárias", afirmou.

Já o número de imunizados no Estado na primeira semana é considerado baixo pela coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Fátima Guirra.

"Aumentamos a quantidade de postos volantes, e a expectativa era que tivéssemos um número maior. É importante que os municípios criem estratégias para chegar às pessoas que formam o público-alvo", disse.

O público-alvo da campanha são idosos, crianças menores de 2 anos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, trabalhadores de saúde e portadores de doenças crônicas. Nas principais unidades de atendimento em Salvador, o movimento foi tranquilo nesta segunda.

Metas - Em todo o País, até o final da tarde de ontem, 10.393.414 pessoas foram imunizadas, segundo o Datasus. Isso representa cerca de 26% do público-alvo (39,2 milhões de pessoas). A meta no Brasil é imunizar 80% deste público (31 milhões e 360 mil indivíduos).

Na Bahia, o objetivo é vacinar os mesmos 80% do grupo-alvo, o que equivale a cerca de 2,08 milhões de pessoas. Na capital baiana, a meta é imunizar cerca de 372 mil pessoas.

