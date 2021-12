Vacinação contra HPV acontece em três escolas nesta terça

A vacinação contra HPV acontece nesta terça-feira, 29, em três escolas dos bairros de Ondina, Castelo Branco e Nova Brasília, a partir das 8h. A vacina combate o Papiloma Vírus Humano que causa, dentre outras doenças, o câncer de colo do útero.

As instiuições participantes serão o Instituto Social da Bahia - ISBA (Rua Macapá, 128 - Ondina); Centro Educacional Mamma Lúcia (Loteamento Vila Mar, s/n - Nova Brasília); e Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério (Rua 24, quadra 04 - 1ª Etapa Castelo Branco).

Em Salvador, cerca de 54 mil jovens devem receber a dose do imunobiológico. Além dos estabelecimentos de ensino, a vacina contra o HPV também está disponível em todos os postos da atenção básica da rede municipal de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Este ano serão vacinadas, além das jovens do sexo feminino na faixa etária de 9 a 11 anos, mulheres com idade entre 9 e 26 anos convivendo com HIV.

