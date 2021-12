Vacinação contra H1N1 é retomada nos postos

Graças à chegada de um lote com 840 mil vacinas contra a influenza A H1N1, conhecida popularmente como gripe suína, a artesã Núbia Alberto, de 28 anos, conseguiu vacinar os filhos Ester, de 2 anos, e Salomão, de nove meses, nesta segunda-feira, 9, no Centro de Saúde Professor Bezerra Lopes, na Liberdade.

Núbia já havia tentado garantir a imunização para os pequenos na última sexta, mas, até o último final de semana, os soteropolitanos que procuraram os postos enfrentaram dificuldade para achar o remédio.

Com grande demanda, o centro, localizado no bairro da Liberdade, recebeu, no início da manhã desta segunda, cerca de 600 doses.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a medicação já estava disponível desde a sexta passada, mas a distribuição só pôde ser feita nesta segunda para os municípios.

Em toda a capital baiana, 150 mil doses reabasteceram as 136 unidades básicas de saúde participantes da campanha. O número, somado aos lotes anteriores, corresponde a 89% dos 3,2 milhões de vacinas previstas para atingir o público-alvo até o dia 20 de maio, último dia da campanha de vacinação.

Nesta segunda, com a volta da normalidade na imunização, outras pessoas conseguiram acesso à vacinação, sem os transtornos ocorridos semana passada. Apesar das filas, atribuída pelas secretarias de saúde à grande procura pelo medicamento, pacientes foram vacinados sem longas esperas.

Até então, de acordo com a Sesab, um milhão e meio de pessoas já foram vacinadas em todo o estado. Em Salvador, 402 pessoas foram protegidas, de acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Reta final

Até a próxima sexta, 13, segundo estimativa do Ministério da Saúde, todas as doses da vacina serão entregues aos estados. Para a Bahia, de acordo com o órgão, 471.810 unidades do medicamento ainda serão enviadas até esse dia, o que representa apenas 14% das vacinas previstas para chegar durante a campanha.

"Adquirimos doses em quantidade superior ao público-alvo, o que chamamos de reserva técnica. Portanto, não há necessidade de correria aos postos de saúde porque tem vacina para todos que fazem parte do público-alvo", observou o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Nardi.

Já o coordenador do Programa Estadual de Imunização, Ramon Saavedra, destacou a importância da vacinação para o combate à doença, que, segundo ele, tem "alto potencial de disseminação".

"Estamos capacitando profissionais para identificar rápido a doença, ainda na atenção básica, mas a principal ação de combate continua sendo a vacina, que vai proteger o paciente por um ano", afirmou Ramon Saavedra.

Ele lembrou ainda os nove grupos prioritários da campanha contra a gripe: crianças de 6 meses a menor de 5 anos, gestantes em qualquer período gestacional, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, trabalhadores da saúde, idosos (60 anos ou mais), portadores de doenças crônicas, indígenas, detentos e profissionais do sistema prisional.

adblock ativo