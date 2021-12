Vacinação contra a raiva é oferecida em 94 unidades de saúde

O serviço de vacinação gratuita contra a raiva é oferecido em 94 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Salvador. A imunização é destinada a cães e gatos a partir dos três meses de idade.

O cidadão que quiser levar seu animal de estimação para ser vacinado deve comparecer a uma UBS com o documento de identidade, carteira do Sistema Único de Saúde (SUS) e carteira de vacinação do animal. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Apesar de a capital não registrar casos de raiva canina desde 2009 e de raiva em humanos desde 2004, a vacinação é importante pois a doença transmitida é incurável e pode chegar a matar.

