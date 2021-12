Vacinação contra a raiva de cães e gatos começa em setembro

A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos começa no mês de setembro em Salvador. A ação vai abranger todos os distritos sanitários da cidade e é coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde. A campanha do CCZ será dividida em diferentes etapas. Enquanto em algumas áreas a vacinação será feita dos postos montados pelo serviço, em outras, os agentes vão visitar cada residência para imunizar os animais.

Nos dias 12, 13 e 14 de setembro, a vacinação será realizada em postos do CCZ instalados nos distritos sanitários do Subúrbio Ferroviário, São Caetano/Valéria, Liberdade e Cabula/Beiru. Já nos dias 19, 20 e 21 será a vez dos moradores dos distritos de Brotas, Itapuã, Pau da Lima e Barra/Rio Vermelho levarem seus cães e gatos para serem imunizados nas unidades do Centro de Controle de Zoonoses.

Nos dias 24,25 e 26 de setembro, o trabalho será realizado em Cajazeiras, mas desta vez os agentes de saúde vão visitar casa a casa. O mesmo vai acontecer nos dias 30 de setembro e 1º de outubro no Centro Histórico e em 2,3 e 4 de outubro, no bairro da Boca do Rio. A veterinária e sub-gerente de Apoio Terapêutico do CCZ, Paula Caroso, enfatiza a importância de levar seus animais aos pontos de vacinação e de atender os agentes responsáveis por fazer o serviço nas residências. "Segundo a Organização Mundial da Saúde, a raiva ainda mata cerca de 50 mil pessoas por ano em todo mundo. Seu vírus é transmitido pela saliva dos animais e, por isso temos que cuidar bem dos bichos que temos em casa", afirmou.

Quem for atacado por animal, deve, imediatamente, procurar uma unidade de saúde para buscar orientação sobre a necessidade de tomar a vacina. No caso de suspeita de um caso de raiva, a população pode entrar em contato com o CCZ, através dos telefones 3611-7309 e 3611-7331, indica a veterinária.

A raiva é doença letal que atinge todos os mamíferos, inclusive o homem, e é responsável por cerca de 50 mil mortes por ano no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde.

