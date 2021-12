Vacinação contra a gripe movimenta postos em Salvador

O Dia D de Vacinação contra a Gripe levou muita gente aos postos de saúde da capital baiana na manhã deste sábado, 26, a exemplo do instalado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no Hospital Clementino Fraga (5º Centro).

Em apenas duas horas de funcionamento, mais de 200 pessoas passaram pelo local. "A tendência é aumentar. E esperamos que o número dobre", disse a gerente municipal Marinalva Marinalda Marinho.

No posto, a vacinação continua até o dia 9 de maio, das 8h às 17h.

O movimento no terceiro piso do shopping Lapa também foi positivo, com 35 pessoas imunizadas em menos de uma hora. "Elas vêm com o intuito de procurar lazer no shopping e não vacinar. Mas este é um bom número a essa hora", afirmou a enfermeira Tânia Maria Gaspar, que estava no local desde às 9h.

A procura foi maior entre os idosos com mais de 60 anos, mas a campanha também é destinada a crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres que deu à luz há pouco tempo e indígenas.

