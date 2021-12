Vacinação contra a gripe H1N1 segue até dia 30 de maio

Depois do feriado prolongado de Tiradentes, a busca pela vacina contra a gripe H1N1 ainda continua intensa nos principais postos de saúde da capital. As pessoas que procuraram o 12º Centro de Saúde Alfredo Bureau, localizado no bairro Boca do Rio, não tiveram dificuldade para ser imunizadas.

Segundo a gestora da unidade, Roseli Leal, 3.900 pacientes já foram vacinados desde o primeiro dia de campanha. A expectativa para o final da manhã desta segunda-feira, 25, era imunizar cerca de 400 pessoas. Na unidade, a maior procura é entre os idosos e as crianças de até seis meses.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), 240 mil doses já foram aplicadas em todo o estado. A meta é vacinar, até o dia 20 de maio - último dia da campanha -, pelo menos, 80% de cada um dos grupos prioritários, num total de 2.602.346 pessoas.

Fazem parte do grupo prioritário: crianças de seis meses e menores de 5 anos; idosos; trabalhadores da área da saúde; povos indígenas; gestantes; puérperas - até 45 dias após o parto -; portadores de doenças crônicas; detentos; e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas.

Dia D

A campanha de vacinação contra a influenza acontece em todo o país, de 20 de abril a 30 de maio. O dia 30 de abril será o dia D de vacinação. Na Bahia, em razão do aumento de casos, a vacina já está disponível nas unidades de saúde desde o dia 18 deste mês.

adblock ativo