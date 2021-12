Vacinação contra a febre amarela é oferecida pela Hemoba

Para quem ainda não se vacinou contra a febre amarela, terá uma nova alternativa aos postos de saúde para a prevenção. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) realizará, a partir da próxima segunda-feira, 8, uma campanha de vacinação contra a febre para quem se dispor a doar sangue à instituição. Os voluntários devem se dirigir ao Hemocentro Coordenador, localizado na Ladeira do Hospital Geral do Estado (HGE). A campanha se encerra no dia 12 de maio.

A vacinação será feita após a doação, já que imunizados contra a febre amarela ficam inaptos a doar sangue por quatro semanas após ter recebido a dose. "Com a vacinação, a Hemoba busca reduzir o impacto da inaptidão após a vacina, proporcionando acesso à mesma na sede do Hemocentro, de forma mais cômoda para os candidatos à doação de sangue”, explicou, em nota enviada à imprensa, o diretor geral da Hemoba, Marinho Marques.

Para ser imunizado, o candidato deve passar por uma triagem clínica de doação de sangue, além de apresentar um documento oficial com foto, cartão de vacinação e cartão do SUS. Mesmo que a pessoa seja considerada inapta a doar, ela poderá ser vacinada contra a febre amarela.

O voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura. O doador precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

