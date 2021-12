Vacinação antirrábica chega aos bairros em unidades volantes

O Centro de Controle de Zooneses (CCZ) retoma nesta quinta, 19, sexta, 20 e sábado, 21, a campanha de vacinação contra a raiva, levando imunização para Brotas, Itapuã, Pau da Lima e Barra/Rio Vermelho. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para aplicação da vacina, basta o morador levar o cão ou gato nas unidades volantes do CCZ, localizadas nos bairros indicados.

A segunda etapa da campanha começa no próximo dia 24 e o serviço será levado a Cajazeiras, Centro Histórico e Boca do Rio. Nesta fase, os agentes da Secretaria Municipal da Saúde aplicarão as vacinas de casa em casa.

Dos 404 mil cães e gatos que existem em Salvador, segundo dado da SMS, pelo menos 37 mil animais já foram imunizados. Até o momento, o serviço já foi oferecido no Subúrbio Ferroviário, São Caetano/Valéria, Liberdade e Cabula/Beiru.

