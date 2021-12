Vacina pentavalente estará disponível nesta segunda

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), recebeu 7,5 mil doses da vacina pentavalente, que protege contra tétano, coqueluche, difteria, hepatite B e contra a bactéria da influenza tipo B. Com objetivo de otimizar a vacinação, 26 unidades de referência devem ofertar o imunobiológico a partir da segunda-feira. As unidades funcionarão de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, as doses do imunobiológico serão administradas em três doses indicadas, atingindo crianças na faixa etária de 2, 4 e 6 meses de idade. Ainda segundo a SMS, a falta da vacina pentavalente nas unidades de saúde do município baiano foi decorrente de um desabastecimento nacional, em virtude da reprovação do controle de qualidade por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os lotes não foram aprovados, impedindo, então, a distribuição das doses por parte do Ministério da Saúde.

“Desde que a minha filha completou dois meses de vida que vou a postos de saúde em busca da pentavalente e sempre tenho a resposta de que está em falta. Fico preocupada, é uma situação muito complicada. Eu cuido do calendário vacinal da minha filha, de apenas três meses de vida”, salientou Ellen Sacramento, 22 anos.

Para a sub-coordenadora de doenças imunopreveníveis, da SMS, Doiane Lemos, a quantidade do imunobiológico recebido ainda não garante a total regularização da cobertura em Salvador. Porém, será possível atualizar a caderneta de vacinação de milhares de crianças. “A partir do recebimento das doses, estamos empreendendo todo o esforço para abastecer os 26 postos de referência da rede para garantir a proteção dos pequenos que fazem parte do público eletivo para essa estratégia”, salientou Doiane Lemos.

Distritos que receberão as doses da vacina são: Itapagipe; Centro Histórico; São Caetano Valéria. Liberdade; Brotas; Barra; Boca do Rio; Itapuã; Cabula; Beiru; Pau da Lima; Subúrbio e o distrito de Cajazeiras.

“Estamos há alguns meses recebendo a menos [vacinas] do que a nossa rotina mensal. E, com isso, não será suficiente. Salvador absorve uma demanda que às vezes não é só a população de capital baiana, é uma questão mais complexa. Fizemos hoje [ontem], uma força tarefa e abastecemos as unidades”, concluiu Doiane.

Quando aplicadas em crianças de 2, 4 e 6 meses de idade, a vacina pentavalente pode provocar algumas reações, comumente entre as primeiras 42 e 72 horas. Segundo o Ministério da Saúde, são reações leves, que passam rapidamente e não deixam sequelas. As principais reações são: febre, irritabilidade e dores pelo corpo. A vacina é proibida para crianças a partir de sete anos de idade.

