Vacina é ampliada para uma faixa etária de criança e uma de adulto

A vacinação contra a gripe é ampliada para crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos, além do público-alvo. Cerca de 130 mil doses da campanha de vacina contra a gripe estão disponíveis nos 126 postos da cidade.

A oferta do imunobiológico que protege contra H1N1, H3N2 e influenza B foi ampliada, desde esta segunda-feira, 25, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

Podem ser imunizadas também crianças de 6 meses a 9 anos e adultos a partir dos 50 anos, além de trabalhadores de saúde, gestantes e mulheres que estão amamentando, professores de rede pública e privada, portadores de doenças crônicas, população indígena e pessoas em privação de liberdade, incluindo adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que crianças de 5 a 9 anos e adultos a partir dos 50 anos ocupam grupo suscetível a desenvolver complicações por conta da influenza.

Unidades básicas

Os postos atendem das 8h às 17h nas unidades básicas de saúde do município. Para se vacinar é necessário levar documento de identificação com foto, cartão de vacinação e cartão do SUS.

Em caso de pacientes com doenças crônicas, é preciso levar prescrição médica com o motivo da indicação ou relatório médico sobre a patologia.

Com a finalização da campanha, Salvador conseguiu atingir a meta das capitais e imunizou 90% da população, correspondente a 541 mil pessoas.

