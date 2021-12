Vacina da H1N1 será destinada apenas para crianças em SSA

Apenas crianças menores de cinco anos poderão se vacinar contra a gripe H1N1 nos postos de saúde de Salvador. De acordo com Doiane Lemos, chefe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estoque atual é de 35 mil doses, o que só é suficiente para aplicar a segunda dose nas crianças que já foram imunizadas. A segunda aplicação deve acontecer 30 dias após a primeira.

Com isso, os demais grupos prioritários - gestantes, mulheres que tiveram filho há 45 dias, idosos e pessoas com doenças crônicas - não serão mais imunizados.

Doiane explica que a medida de suspender o atendimento para os demais grupos prioritários é porque não há previsão para chegada de novos lotes do medicamento. Com isso, é necessário reservar as doses para completar a imunização das crianças.

Segundo Doiane, apenas o grupo de gestantes ainda não bateu a meta de vacinar 80% do público-alvo. Atualmente, 72% das grávidas de Salvador já foram imunizadas.

