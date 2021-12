Vacina contra polio é aplicada gratuitamente neste sábado

O "Dia D" da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite acontece neste sábado, 8. Em Salvador serão instalados mais de 400 pontos de imunização em locais como postos de saúde e shoppings, segundo informações da Prefeitura. Têm direito à vacinação gratuita as crianças com idade entre seis meses e cinco anos.

O funcionamento dos pontos de vacinação é de 8h às 17h. Todos os postos de saúde estarão abertos neste período, além dos pontos montados na Biblioteca Central, Elevador Lacerda, supermercados, escolas, creches, associações, igrejas, terminais rodoviários e estações de transbordo.

Além da vacina contra a polio, também serão ministradas as vacinas do calendário básico que estiverem pendentes na caderneta de cada criança. São elas: BCG, hepatite B, pentavalente (DTP/Hib/HB), rotavírus, poliomielite (esquema sequencial VIP - injetável/VOP - oral), pneumocócica dez valente, meningocócica C conjugada, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e DTP (difteria, tétano e coqueluche).

