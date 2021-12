Vacina contra paralisia infantil segue até dia 12 na capital

Crianças de seis meses e menores de cinco anos que moram em Salvador contam com o serviço de vacinação contra a paralisia infantil nas 126 salas de imunização do município, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 12 de dezembro.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), até o momento, cerca de 43 mil crianças ainda não procuraram as unidades básicas do município para tomar a dose do imunobiológico.

Esse ano durante a Copa do Mundo, técnicos do Ministério da Saúde detectaram no esgoto do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, a presença do polivírus selvagem tipo 1, causador da paralisia infantil.

Porém, desde 1990 não havia registro de circulação do vírus no Brasil, resultado das políticas de prevenção e vigilância adotadas, principalmente, com a introdução da vacinação no calendário infantil.

Para garantir a cobertura vacinal na capital, a SMS segue com um plano estratégico em que equipes de imunização serão enviadas para creches e escolas, além de instalar pontos volantes em locais de grande movimentação de pessoas como shoppings, igrejas e praças.

