Vacina contra H1N1 será para grupos que não atingiram a meta

A partir de segunda-feira, 16, a campanha de vacinação contra o vírus H1N1, conhecido popularmente como transmissor da gripe suína, será restringida aos grupos de risco que ainda não atingiram a meta de imunização estabelecida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Apenas mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias e doentes crônicos foram vacinados conforme a expectativa do órgão municipal. Com isso, a partir da próxima semana, gestantes, crianças, idosos passarão a ser o principal público-alvo da imunização.

Até esta sexta, 13, segundo a SMS, 516 mil pessoas foram vacinadas na capital baiana, o que representa 83% da meta total de imunização.

De acordo com a chefe do setor de imunização da secretaria, Doiane Lemos, todas as doses disponíveis para Salvador já foram entregues pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que é responsável por repassar as doses enviadas pelo governo federal.

A estratégia de restringir a vacinação, afirma Doiane, poderá ser alterada a partir de quarta-feira, a depender dos resultados que forem obtidos.

"O resíduo de vacina que tinha até hoje (sexta-feira) nós vacinamos o público-alvo geral, mas segunda vamos investir nesses grupos que não atingiram a meta", explicou a gestora municipal.

Critérios

Ela esclarece que, dentro do grupo de doentes crônicos que têm direito à vacinação, encaixam-se portadores de doenças cardíacas, respiratórias, hepáticas (referente ao fígado), renal e neurológicas. A lista, explica Doiane, foi elaborada pelo Ministério da Saúde.

Dúvidas sobre essa questão levaram o vendedor Leandro Augusto, 29, a correr cinco postos de saúde da cidade, achando que teria direito à vacinação por ser paciente asmático e portador de rinite crônica.

Além de encontrar quatro desses postos sem vacina, em um deles Leandro ouviu que não poderia ser vacinado. "Eu estava com dois relatórios médicos, um privado e um público, mas mesmo assim não consegui me vacinar", afirmou o vendedor, que preferiu não aparecer na reportagem.

Contatada, a SMS explicou à equipe de A TARDE que, dentro do grupo de doentes respiratórios crônicos, não estão incluídos, para fins de vacinação, portadores de asma leve.

Apenas os asmáticos graves e moderados, que fazem uso de medicamento cotidianamente, estão aptos a receber a vacina, afirmou a chefe do setor de imunização da secretaria, Doiane Lemos, com base nas regras do Ministério da Saúde.

Sobre os postos esvaziados, ela afirmou que, após a avaliação da estratégia de restrição da vacinação, na terça-feira, a vacina poderá voltar a ser oferecida a outros públicos considerados alvo da campanha.

adblock ativo