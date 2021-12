Vacina contra gripe será ofertada para todo público até sexta-feira

A campanha de vacinação contra a gripe, com encerramento previsto para 26 de maio, foi prorrogada. Agora não só os grupos prioritários – idosos, gestantes, crianças até 5 anos e 11 meses, indígenas e pessoas com doenças crônicas – serão vacinados, mas também a população em geral. O novo prazo para finalização da campanha se encerra na próxima sexta-feira, 9.

Em Salvador, já foram vacinadas 426 mil pessoas desde o início da campanha, no dia 18 de abril. Segundo a subcoordenadora de imunização do município, Doiane Lemos, a quantidade de vacinas é disponibilizada de acordo com a população da cidade. “Referente à demanda sobre a liberação para a população geral, ainda não sabemos como a população vai se comportar, porque é algo novo”, diz.

Para Doiane, é importante que o público-alvo tenha interesse em tomar a vacina, já que a imunização ajuda a diminuir complicações da gripe, internações e óbitos. “É uma vacina que previne contra três tipos de vírus, ajuda e evita que o indivíduo venha a adoecer. É essencial para a saúde da população, também é importante que as crianças e gestantes compareçam aos postos para vacinação”, completa.

A dona de casa Tatiane Silva, 39, procurou, nesta segunda, um dos postos de saúde da capital na companhia de seus dois filhos. “Soube pela televisão que tinha sido liberado para todos os públicos, então, como sempre ando com a vacina dos meus filhos em dia, trouxe eles para receber a dose contra a gripe”, disse.

Baixa procura

Devido à baixa adesão pelos grupos-chave – o objetivo era vacinar 90% dos 54,2 milhões destas pessoas, mas, até a última sexta-feira, apenas 41,3 milhões (76,73% da meta) foram vacinados –, o Ministério da Saúde (MS) liberou a vacinação para os demais, pois estima-se que cerca de 10 milhões de doses sobraram, das 60 milhões adquiridas para a realização da campanha.

Nenhum grupo atingiu a meta de vacinação. Entre os públicos-alvo, os profissionais da saúde foram os mais vacinados, (84,5%), seguido por idosos (83,8%) e indígenas (83,6%). As crianças (62,3%), gestantes (62,4%), professores (76,7%) e puérperas (83,2%) foram os que menos se vacinaram.

Além do grupo preferencial, também foram aplicados 8,4 milhões de doses em pessoas com duas patologias, tais como hipertensão e diabetes, além da população privada de liberdade e trabalhadores do sistema prisional brasileiro.

Os estados e municípios possuem liberdade para seguir ou não a orientação do MS. Por enquanto, os que prorrogaram a campanha para o público em geral foram Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Maranhão, além do Distrito Federal.

A vacina ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). Estudos demonstram que a imunização pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza.

*Estagiário sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

