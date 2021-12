Vacina contra a gripe é indicada para evitar doenças invernais

Salvador tem registrado baixas temperaturas, e é comum que, no clima frio, doenças respiratórias apareçam com mais frequência. No Simpósio de Doenças Invernais realizado ontem na sede da Associação Bahiana de Medicina (ABM), em Ondina, profissionais da área sugeriram medidas simples para prevenir esses quadros, destacando a importância da vacinação contra o vírus influenza (da gripe), disponível nos postos de saúde.

Segundo o pneumologista e diretor acadêmico da ABM, Guilhardo Fontes, nesta época, costuma haver um aumento de reclamações de até 50% nas emergências.

"A mucosa resseca, e, com isso, a imunidade cai, levando a infecções alérgicas, virais ou até mesmo bacterianas", esclareceu, destacando que a vacina contra a gripe diminui a mortalidade em 30%.

A infectologista Nanci Silva também ressaltou a importância da vacina, especialmente para gestantes e pacientes com doenças crônicas: "Para esse último grupo, é recomendada, ainda, a vacina pneumocócica, principalmente para idosos".

Prevenção

Já o pneumologista Almério Júnior lembrou que a imunização contra a pneumonia atua, especificamente, contra um tipo de bactéria: "É possível adquirir outros tipos da doença, como a viral, que a vacina contra a gripe ajuda a prevenir".

A ingestão de água, uma boa alimentação e a prática de atividade física também estão entre as recomendações. "Um idoso, por exemplo, não pode passar por mudanças bruscas de temperatura. Isso irrita as vias aéreas e pode predispor a gripes", finalizou Guilhardo Fontes.

*Sob a supervisão do editor--coordenador Luiz Laserre

