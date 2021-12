Vacina antirrábica é oferecida para cães e gatos em Feira

Donos de cães e gatos podem vacinar seus animais de estimação contra a raiva nesta terça-feira, 5, no posto de saúde do bairro Alto do Papagaio e no conjunto Feira VI, em Feira de Santana (a 108 quilômetros de Salvador) das 9h às 14h.

A vacinação antirrábica é para cães e gatos a partir de quatro meses de vida, incluindo as fêmeas que estejam prenhas ou amamentando.

