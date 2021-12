UTI de maternidade continua fechada por conta de "superbactéria"

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade José Maria de Magalhães, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, continua fechada por conta de uma infecção com a bactéria serratia, considerada uma "super bactéria". A previsão é que o serviço fosse normalizado nesta sexta-feira, 13, mas isso não ocorreu, segundo a assessoria da Santa Casa da Misericórdia da Bahia, que administra a unidade.

Mesmo com a UTI ainda fechada, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) disse que houve adequação de 10 leitos, que foram equipados para atender pacientes com demanda de tratamento intensivo (UTI). Com isso, "a emergência da maternidade já voltou a funcionar normalmente, embora a UTI ainda esteja em processo de desinfecção".

A medida foi tomada após a morte de bebês na unidade. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia, Francisco Magalhães, seis recém-nascidos morreram na maternidade. Também há registro de outros bebês infectados.

Francisco explica que as crianças são mais vulneráveis a esse tipo de contaminação. "Essa bactéria é multiresistente e em criança, principalmente recém-nascida, que não tem o sistema imunológico estebelecido, fica muito mais predisposto (ao contágio)".

Ele explica que é comum a presença de bactéria em ambiente hospitalar, mas alguns fatores podem contribuir com o surto. O sindicalista explica que a maternidade passou por um processo de alta demanda com equipe reduzida, por conta da suspensão de atendimento de alguns médicos, o que pode ter contribuído a contaminação.

"A bactéria sempre existem no ambiente hospitalar, mas quando perde o controle dela, vai trazer danos a sociedade, como a morte de pessoas".

A maternidade faz parte da rede estadual, mas é administrada pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

