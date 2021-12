Usuários reclamam de suspensão de atendimento em clínicas

No primeiro dia de suspensão do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nesta quarta-feira, 1º, em 29 clínicas particulares, pacientes reclamaram do corte no tratamento e disseram que foram surpreendidos com a interrupção.

O descredenciamento das clínicas foi anunciado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que justificou que as unidades de saúde não enviaram os documentos necessários para a renovação do contrato. Por conta disso, foram suspensos os serviços em 24 especialidades, dentre elas oftalmologia, ortopedia, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, angiologia, neurologia e psiquiatria.

Maria Verônica dos Santos, 69 anos, que faz fisioterapia na clínica Somed, em Paripe, desde 2006, disse que vai ter que interromper o tratamento de artrose por conta do descredenciamento da clínica. Ela, que está desempregada, alega que não tem como pagar uma clínica particular, nem se deslocar para outro bairro para ser atendida.

