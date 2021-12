Usuários reclamam de “problemas antigos”

A estudante Graziele Santos, de 18 anos, conta que aguarda 40 minutos na estação da Lapa pelo ônibus que a levará para o trabalho. “Isso até hoje não mudou. Os ônibus demoram muito para chegar e isso acontece com frequência”.

Também estudante, Laís Dórea, 19, diz que houve melhora na organização porque as pessoas passaram a entrar pela frente do veículo, mas que, por dentro, os problemas continuam os mesmos. “Só camuflaram por fora. Por dentro continua a mesma coisa, com cadeiras quebradas”.

O empreendedor Tiago de Sousa, 24, afirma que esperar os ônibus ficou pior. “Está demorando muito. Parece que reduziram a frota. As condições físicas são as piores possível. A gente paga tão caro. Deveria ter pelo menos um ar condicionado”, diz.

Outorga

A Integra quer, ainda, que o prazo para pagamento das parcelas da outorga seja “alongado”. O secretário Fábio Mota diz que o caso está em “discussão” e que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) feito em 2016 e que previa a suspensão do pagamento já venceu. Uma nova reunião ocorreria em 27/04, mas foi adiada.

A TARDE procurou a promotora de justiça do Ministério Público do Estado Rita Tourinho, mas não conseguiu localizá-la.

A assessora técnica da Integra Ângela Levita elenca, seis motivos para redução do número de pagantes: o Domingo é meia, o Bilhete Único, que faz com que a segunda viagem em menos de duas horas seja gratuita, a criação da integração ônibus-metrô, o crescimento do transporte clandestino e a crise econômica que, com o desemprego, repercutiu na compra de vale-transportes, além do início da operação gratuita do metrô em 2014 e que durou até 2016 – a única das seis causas que deixou de influenciar.

