Usuários reclamam de longa espera pelos ônibus

A redução da frota de ônibus em Salvador nos finais de semana, especialmente aos domingos, é motivo para muita reclamação dos que dependem do transporte público.

A demora dos veículos e a insegurança tanto nos pontos quanto nos ônibus são as reclamações mais frequentes entre os usuários. A auditora Taíse Silva, 23 anos, por exemplo, teme esperar ônibus no terminal da Lapa domingo, por conta do tempo extenso de espera e risco de assaltos.

Apesar de pagar metade da passagem - R$ 1,50 - aos domingos, ela diz preferir mais ônibus na rua, mesmo que esse benefício deixe de existir. "A meia-passagem facilita porque eu posso pegar dois ônibus e não fico parada no ponto, mas seria bem melhor ter mais ônibus e pagar a passagem inteira", opina.

Temor

A opinião de Taíse foi compartilhada por outras usuárias, como a vendedora Tainá Pinheiro, 19. "Não tem vantagem pagar meia-passagem e esperar uma hora no ponto", completa.

Para ela, a espera pela linha que segue para a Estação Mussurunga, na parte superior da Lapa, é um fardo. "Demora muito. Chego a esperar 50 minutos", completa Tainá Pinheiro.

A cozinheira Darticleia Almeida, 46, também passa pela mesma dificuldade, pelo menos duas vezes por dia, aos domingos. É que ela precisa ir e voltar do trabalho, em Amaralina.

"Já fui vítima de um arrastão", relata a passageira, enquanto espera o ônibus, em pé, acompanhada da mãe idosa que tem mal de Parkinson, e do filho, uma criança de 10 anos.

Ela reclama ainda que há casos, nos domingos, em que os itinerários são alterados e nenhum aviso é fixado nos coletivos, o que dificulta a vida do usuário.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, afirma, em defesa da prefeitura, que a demanda do domingo não justifica o aumento da frota. "Se colocar mais ônibus na rua, não tem passageiro", diz. Segundo Mota, a frota que circula nas praias da cidade estão reforçadas durante o verão.

Para o secretário, o plano de otimização das linhas de ônibus de Salvador, que está sendo elaborado pela empresa paulista Oficina Consultores, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), irá resolver os problemas relatados pelos usuários.

adblock ativo