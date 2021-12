Usuários reclamam da falta de aviso de reajuste na tarifa de ônibus

O aumento na tarifa de ônibus de Salvador (de R$ 3,30 para R$ 3,60), resultado de um desequilíbrio econômico no sistema constatado pela prefeitura, pegou de surpresa muitos usuários na manhã desta segunda, 2. Eles reclamaram do valor e de o Município não ter avisado a população antecipadamente.

O segurança Marcos Brito, 53, ficou sabendo do aumento pela equipe de reportagem. “É um abuso, principalmente quando a gente nem está esperando. Para o bolso do trabalhador fica muito caro”, reclamou.

Um estudo feito pela empresa de consultoria Ernest&Young, contratada pelos empresários de ônibus, previa um aumento maior, de acordo com o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota.

“O estudo contratado por eles deu um valor de R$ 3,93 ou R$ 4,10, não estou bem certo”, disse o gestor.

Já o estudo feito por uma segunda consultoria especializada (Delóitte), contratada pela prefeitura, concluiu que, diante do desequilíbrio econômico, a passagem cobrada deveria ser de R$ 3,58 – e a prefeitura aproximou para R$ 3,60, conforme prevê contrato.

O que está sendo colocado é simplesmente o cumprimento do contrato O que está sendo colocado é simplesmente o cumprimento do contrato

O assessor de relações sindicais da Integra, associação empresarial que representa as três concessionárias, Jorge Castro, disse que o estudo feito pela Ernest&Young foi apresentado à prefeitura, mas não confirmou o valor pleiteado pelas empresas. “Vamos nos restringir a tratar do assunto com a prefeitura, e não vamos contestar decisões dela”, afirmou Castro.

A mudança no valor não se trata de um reajuste e, sim, de uma revisão tarifária prevista para ocorrer a cada quatro anos.

Nesses casos, é avaliado se há ou não um desequilíbrio econômico, se as empresas de ônibus estão tendo prejuízo. A primeira revisão, no entanto, estava prevista para ocorrer após os dois primeiros anos de vigência do contrato. Nos outros anos, é feito um reajuste.

Em 2018, o reajuste será feito com base em três fatores: 40% com base no IPCA, 40% no IPC e 20% com base no custo do diesel. Este ano, a revisão tarifária coincidiu com o IPCA.

“O que está sendo colocado hoje é simplesmente o cumprimento do contrato. Salvador não tinha direitos e deveres com relação ao transporte público. Hoje tem. Da mesma forma que se exige uma média de frota de quatro anos, tem que respeitar o contrato e dar o reequilíbrio econômico-financeiro”, ressaltou Mota.

Questionado sobre contrapartidas para os passageiros e o fato de não ter ocorrido aviso prévio para a população, Mota listou itens do que já foi feito pelas empresas de ônibus e afirmou que “todos os anos a data-base para o aumento é o primeiro dia útil de janeiro”.

“Temos uma concessão que renovou frota, fez o Centro de Controle Operacional. As concessionárias construíram módulos-conforto nos fins de linha. Criamos o ônibus 24 horas, o Conect Bus, com ar-condicionado”, destacou.

Reação

Sobre a reação dos donos de empresas de ônibus, o secretário disse que eles iriam “espernear”. Já com relação à população, ele afirmou que “é evidente que ninguém gosta de aumento, mas o aumento é a consequência dos inúmeros aumentos de diesel, de pneu, que tivemos no ano”, frisou.

Achei absurdo. Há poucos ônibus. A gente passa horas no ponto Achei absurdo. Há poucos ônibus. A gente passa horas no ponto

Condições

A alfaiate Regina Brito, 60, se queixou das condições dos ônibus. “Achei um absurdo o aumento. Os ônibus são poucos. A gente passa horas no ponto. Alguns nem param”, apontou ela.

Gestor diz que aumento foi dado com base nos custos

Segundo Itamar Barreto, diretor técnico da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal), instância responsável por contratar a empresa de consultoria, para conceder o aumento a prefeitura levou em conta apenas “a parte dos custos” das empresas de ônibus, como aumento de diesel e pneu, entre outros.

A redução de quatro milhões de passageiros pagantes (de 28 milhões para 24 milhões), registrada de 2014 para 2016, não foi levada em conta para o cálculo, segundo Barreto. Em dezembro, um empresário relatou ao A TARDE que a redução teria sido de seis milhões.

“Há duas causas: a parte de custos e a parte de redução de passageiros. Só que a de redução de passageiros a gente não leva em conta porque o contrato dizia que qualquer variação na quantidade de passageiros era risco das empresas”, afirmou Barreto.

Variação

Os custos serviram para que se chegasse aos R$ 0,30 de aumento. “Toda variação em custo de pessoal, custo de pessoal de apoio, oficina, recapagem de pneu, custo de óleo diesel, de lubrificante, de garagem e peças entrou”, acrescentou.

O estudo foi realizado em seis etapas. Em uma delas, foi comparado o custo que as empresas de ônibus tiveram entre abril de 2015, quando começaram a operar, e junho de 2016, com o custo previsto no plano de negócios apresentado para que o contrato fosse firmado.

Barreto não soube informar a porcentagem total de aumento no custo que as empresas tiveram. “Alguns itens tiveram custo maior que o previsto. Outros, não”, finalizou.

adblock ativo