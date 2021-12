Usuários pedem volta de linhas de ônibus ao CAB

Trabalhadores do Centro Administrativo da Bahia (CAB) reclamam do fim de 20 linhas de ônibus que rodavam apenas em horários específicos e ligavam diferentes bairros à região onde funcionam órgãos estaduais. A mudança ocorreu após a inauguração, último dia 23, das estações do metrô de Pernambués, Imbuí, CAB e Pituaçu.

As linhas eram chamadas de “comboios” ou “linhas de horário” pelos trabalhadores e existiam, segundo eles, há mais de 30 anos, ligando o CAB a bairros como Cajazeiras, Pirajá, Ribeira e Paripe, entre outros. Os coletivos só rodavam em horários específicos: saíam dos bairros às 7h e às 12h, e retornavam do CAB às 18h.

Por meio de nota, a prefeitura informou que a extinção das linhas teria sido “a pedido do estado”. Já o governo ressaltou que a retirada “foi uma decisão da prefeitura de Salvador”, e que não houve comunicado prévio à população.

Questionado sobre quantas linhas de horário específico existiam no CAB, o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota, disse inicialmente ao A TARDE que eram apenas três. No entanto, o governo listou 20 delas que ligavam diversos bairros ao CAB e foram retiradas. Procurado novamente, Mota disse que se referiu a três veículos que faziam as paradas, e não ao quantitativo de linhas, que só rodavam nos horários de pico. Segundo ele, os três veículos conseguiam fazer todos os 20 trajetos. “Nem todo dia havia todos os trajetos”, disse o secretário.

Com a mudança, os trabalhadores, muitos deles servidores públicos estaduais, se queixam de ter que enfrentar filas, engarrafamentos e mais de uma condução para chegar em casa, além da inexistência de algumas linhas nas estações.

O técnico-administrativo Luciano Araújo, 47, costumava utilizar a linha que ligava Marechal Rondon ao CAB. Ele descia em São Caetano, onde mora.

“Eu pegava e ia direto para casa. Agora, é um transtorno. Tenho que ir para a Estação Pirajá e, de lá, pegar outro. É muito ruim e a gente ainda tem que enfrentar filas”, contou.

Uma servidora pública que não quis ser identificada diz que é preciso, por exemplo, aumentar o número de ônibus na Estação Pirajá: “É necessário melhorar a qualidade do transporte por ônibus. Aumentou a demanda na estação e não está tendo ônibus para dar vazão”.

A recepcionista Marinalva dos Santos, 47, contou que pegava o comboio para Cajazeiras. “Ele passava em Pau da Lima, onde eu descia. Eu levava 35 minutos para chegar em casa. Tiraram os comboios sem nenhum aviso prévio. Agora, tenho que pegar o circular e ir para o metrô. Na Estação Pirajá, tenho que pegar outro ônibus. É pelo menos uma hora para chegar em casa”, disse a trabalhadora.

O secretário de Mobilidade Fábio Mota afirma que foram extintas, também, duas linhas gratuitas que circulavam na região do CAB, chamadas de “vermelhinhos”. Ele diz que “não faz sentido” manter essas linhas gratuitas porque o estado disponibilizou o serviço após o início de operação das novas estações de metrô. Quanto às linhas chamadas de comboios, o secretário afirma que elas passavam pelo percurso do metrô.

“Hoje, pode-se pegar o ônibus gratuito, descer na Paralela e pegar um ônibus direto ou até o metrô. Estamos tendo uma remodelação total dos modais de transporte. Isso vai acontecer em outros locais da cidade, à medida que o metrô seja ampliado”, destaca.

Como “solução”, o secretário cita, ainda, a integração entre os ônibus, quando se paga apenas uma passagem em duas viagens, no intervalo de duas horas, e entre ônibus e metrô. “Pode pegar o metrô e ir para as estações da Lapa e Pirajá e, de lá, ir para qualquer lugar da cidade. Que sentido tem ter a linha Pirajá-Iguatemi, Lapa-Iguatemi, se já tem o metrô. Ônibus e metrô não são concorrentes. O mundo todo é assim”, frisa Mota.

A prefeitura informou que os ônibus retirados passaram a “reforçar” o transporte público em outras localidades da cidade.

“A medida veio em razão da necessidade de beneficiar o maior número de pessoas possível, em detrimento do interesse de grupos específicos”, ressaltou, em nota, o município.

Também por meio de nota, o governo estadual informou que disponibilizou quatro ônibus circulares para fazer o transporte gratuito do Centro Administrativo para as estações de metrô.

Ainda de acordo com o comunicado, o itinerário dos veículos circulares, com livre acesso dos passageiros, é feito no horário entre as 6h e as 19h30.

Ainda no material enviado para tratar do assunto, o governo estadual ressaltou que vai estudar uma possibilidade de implantar novas “linhas de horário” regulares para atender aos bairros que passaram a ser desassistidos para a estação de metrô mais próxima dos locais.

O objetivo, de acordo com o estado, é buscar a criação de uma alternativa para atender à reivindicação dos passageiros que reclamam do fim das 20 linhas entre o CAB e os bairros.

