Usuários já contam com Bilhete Avulso identificado

Os usuários do transporte público de Salvador contam, desde esta segunda-feira, 28, com uma nova modalidade do bilhete avulso. O novo modelo, agora identificado, permite que o cidadão converta os pontos obtidos pelo programa Nota Salvador em recarga e recupere o saldo, em caso de perda ou roubo do cartão.

A gerente de comercialização e atendimento do SalvadorCard – sistema de bilhetagem eletrônica do transporte da capital –, Kátia Azevedo, explica que, para fazer o bilhete avulso identificado (BAI), o usuário precisa de um agendamento.

“Para garantir o BAI, basta que o interessado faça o agendamento no nosso site. A partir disso, ele faz um pré-cadastro que exige documentos, como CPF, e escolhe uma data e um posto para concluir o pedido”, explica Azevedo.

O agendamento pode ser feito no site www.salvadorcard.com.br. O BAI pode ser adquirido nos postos do Comércio, Lapa e Iguatemi. Apesar disso, o cartão pode ser recarregado em qualquer um dos 175 pontos cadastrados da cidade, inclusive pela internet.

Benefícios

Diferentemente do cartão de passagem estudantil, o BAI não tem um valor de compra. “O cartão é gratuito, basta que sejam realizadas duas recargas iniciais”, completa a gerente. Ela estima ainda que, nesta segunda, dia de lançamento da nova modalidade, já foram expedidos 500 bilhetes entre os três postos.

Para converter os pontos da Nota Salvador, o titular do cartão precisa solicitar o serviço na hora da recarga.

Com o BAI o usuário pode, também, fazer a integração com o sistema de transporte, seja por ônibus ou metroviário, dentro do período de duas horas com o valor de uma passagem, bem como utilizar o benefício do Domingo é Meia.

Para o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Fábio Mota, trata-se de uma grande conquista. “A população se queixava do fato de não ter como resgatar os créditos, nos casos de perda, por exemplo. A partir do novo bilhete, o cidadão pode reaver os créditos do cartão”, pondera.

Para recuperar os créditos, é preciso fazer, antes, o bloqueio do cartão para que outra pessoa não use. Depois disso, basta realizar um novo agendamento e se dirigir ao posto escolhido.

