Usuários estranham acesso e novas cores dos ônibus

Andar de coletivo em Salvador ficou mais caro nesta sexta-feira, 2, com a tarifa passando para R$ 3. Em contrapartida, as empresas de ônibus disponibilizaram alguns veículos da frota nova. Azul, amarelo e verde são agora as cores que norteiam o transporte dos soteropolitanos.

Os ônibus coloridos, no entanto, pegaram muita gente de surpresa, como Simone Cruz, 30 anos. A doméstica costuma pegar veículos da linha Alto de Coutos-Pituba, que integra a zona Amarela, e estranhou ter que entrar pela frente. Mas o maior incômodo enfrentado foi o aumento da tarifa.

"Para ter um preço desse, o ônibus deveria ter, no mínimo, ar condicionado. Também merecia um fiscal e uma catraca ao fundo, para evitar a invasão de pessoas mal-intencionadas", alerta.

Segundo Everaldo de Jesus, 37, cobrador da linha Alto de Coutos-Pituba, muitos passageiros ficaram surpresos com os novos veículos.

"Os passageiros estranharam bastante. Em quase todos os pontos, tive que avisar que a entrada agora é pela frente. Outros que não gostaram da ideia foram os idosos, que tiveram os assentos reduzidos para cinco. Mas a maioria gostou do aumento do espaço restante. Do que não gostaram, mesmo, foi do preço", admitiu o cobrador.

Até o final deste mês, mais 400 novos ônibus vão compor a frota de coletivos de Salvador, e até o final do ano de 2016 todos os veículos terão as cores estabelecidas.

