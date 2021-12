Usuários enfrentam filas de 2h30 para voltar para Salvador de ferry

O movimento na fila para quem espera para embarcar no ferryboat na manhã desta quarta-feira, 1º, está intenso para veículos e pedestres. De acordo com a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema, os usuários com carros aguardam 2h30 para embarcar, já os passageiros esperam cerca de 1h.

Ainda de acordo com a Internacional Travessia, as viagens vêm ocorrendo a cada 30 mintos com seis embarcações à disposicão, já que uma está em manutenção. O sistema ferryboat funciona em escala 24 horas até esta quinta-feira, 02, às 23h30.

Lanchas

A Travessia Salvador - Mar Grande opera com saídas a cada 15 minutos nesta manhã no Terminal Náutico, no bairro do Comércio.

De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que administra o sistema, a fila de espera é de no máximo 20 minutos.

Ainda segundo a Astramab, a travessia está operando com 10 embarcações e o tempo médio de cada viagem é de 40 minutos. O órgão também informa aos usuários que das 10h às 12h o sistema terá que fazer uma parada por conta da maré baixa. O último horário saindo de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador às 19h30.

Os catamarãs e as lanchas que fazem a linha Salvador - Morro de São Paulo também registram procura e venda de passagens normal nos guichês do Terminal e todos os horários devem ser feitos com lotação completa.

Os horários saindo da capital disponibilizados são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo são às 9h, 11h30, 13h e 15h.

