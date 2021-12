Usuários enfrentam fila na saída da cidade pelo ferry

A fila de embarque para veículos no sistema ferryboat, pelo Terminal de São Joaquim, em Salvador, é superior a 2h30 de espera na manhã desta terça-feira, 29.

Segundo estimativa divulgada pela Internacional Travessias, nesta tarde, a espera na fila de pedestres caiu de 30 minutos para embarque imediato.

Por conta das filas dos veículos formadas do lado de fora, o trânsito segue lento na avenida Oscar Pontes, na região da Cidade Baixa.

Já na no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, a movimentação é considerada tranquila, em comparação a Salvador, para embarque.

Sete embarcações operam nesta terça por 24h, em esquema de bate e volta, por conta do feriado do Réveillon. As saídas acontecem a cada 30 minutos.

A Internacional Travessias informa que as embarcações irão rodar 24 horas também nesta quarta, 30, até a quinta, 31, saindo do Terminal de São Joaquim.

adblock ativo