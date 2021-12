Usuários enfrentam fila de 2 horas no ferry

Quem pretende fazer a travessia para a ilha de ferry nesta quinta-feira, 27, precisa ter paciência. Isso porque o tempo de espera para embarcar com carro é de 2h30, de acordo com a Internacional Marítima. A fila de veículos sai do Terminal de São Joaquim e chega ao Largo de Roma, o que atrapalha o tráfego na região, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

Segundo o leitor Rafael Santana, o movimento é intenso desde o início da manhã. Ele encontrou fila às 5h30 desta quinta.

De acordo com a Internacional Marítima, os pedestres embarcam mais rápido e saem na primeira embarcação a seguir viagem. Cinco ferries fazem a travessia em esquema de bate e volta.

Estrada

Os condutores também enfrentam lentidão na BR-324 sentido interior. É necessário redobrar a atenção, já que a pista está molhada por conta da chuva que atinge Salvador nesta manhã.

