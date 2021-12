Usuários enfrentam fila de 1h40 no ferry nesta quinta

Quem antecipou a travessia de ferryboat na manhã desta quinta-feira, 2, para o feriado de Semana Santa, enfrenta fila no Terminal de São Joaquim, em Salvador.

De acordo com a Internacional Marítima, empresa que administra o sistema, o tempo de espera é de 1h40 para quem faz a viagem de carro. Já os pedestres aguardam menos tempo, cerca de 30 minutos.

Seis embarcações fazem a travessia em esquema de bate e volta. De acordo com a empresa, o sistema poderá trabalhar 24 horas, se houver demanda, desta quinta para sexta, 3, e de domingo, 5, para segunda, 6.

Pedestres aguardam cerca de 30 minutos para embarcar (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Trânsito

A fila de veículos para embarque no ferry afeta o trânsito na manhã desta quinta. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), a lentidão chega a Barão de Contegipe, no Largo de Roma.

Na BR-324, o fluxo é intenso, mas não há registro de congestionamento, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

