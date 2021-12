Usuários do metrô dobram em um ano de operação gratuita

O número médio de usuários do metrô de Salvador mais que dobrou em dezembro, comparado a janeiro deste ano. Segundo a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, em média 25.193 usuários foram transportados por dia no primeiro mês de 2015, saltando para 55.236 este mês.

A média deve ficar ainda maior com a inauguração do oitavo terminal da Linha 1 do sistema, a Estação Pirajá, programada para ser entregue hoje, às 9h, pela presidente Dilma Rousseff e pelo governador Rui Costa. Este terminal permanecerá gratuito até abril de 2016, mas a operação comercial nas demais sete estações do sistema iniciará próximo dia 2.

Faltando dez dias para o início da cobrança, os bilhetes já começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 21. Até as 16h, cerca de 400 pessoas já haviam comprado passagens.

Além da venda antecipada, usuários vão contar com o transporte por mais tempo. A partir de quarta, 22, o metrô funcionará no trecho Lapa-Bom Juá das 5h30 às 22h. Aos sábados, o funcionamento será das 5h30 às 14h30.

O cartão, similar ao Salvador Card dos ônibus, é gratuito. Os usuários pagam pelo crédito adquirido. O valor da tarifa é o mesmo que será aplicado nos ônibus, próximo mês (R$ 3,30). A compra de bilhetes pode ser feita em qualquer estação do metrô.

O vendedor autônomo Celestino Conceição, 30, mora na Goméia, São Caetano, e utiliza o metrô todo dia para trabalhar. Ele resolveu comprar passagens já no primeiro dia: "Aproveitei que não tinha fila e comprei logo. De metrô, consigo chegar mais rápido até os clientes".

Francisneide Vasconcelos, 37, também adquiriu o cartão. Ela mora no bairro da Palestina e faz curso profissionalizante no Campo da Pólvora. "Com o cartão vou pegar um ônibus e depois o metrô, sem pagar duas passagens", diz.

Integração

Segundo a CCR, o cartão será aceito para viagens exclusivas de metrô ou ônibus, com limite de duas horas para a integração. Inicialmente, dez linhas e 55 ônibus serão integrados ao metrô, nas estações Lapa, Retiro e Acesso Norte. Pirajá será integrada em abril.

Inicialmente em operação assistida, a Estação Pirajá funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e aos sábados, das 8h às 14h30. Quem pegar o metrô ali e quiser seguir para a Lapa, por exemplo, terá que desembarcar em Bom Juá e pagar a passagem.

O horário de funcionamento da Estação Pirajá será estendido gradualmente a operação comercial em abril, das 5h à meia-noite, todos os dias. Com a operação plena, a estação deverá receber cerca de 150 mil passageiros por dia.

A construção da Estação Pirajá durou 12 meses e contou com o trabalho de mais de 600 operários. O terminal de ônibus no local devem ser entregue em janeiro.

