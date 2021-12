Usuários do ferry já enfrentam longas filas em Bom Despacho

O movimento de pedestres e veículos no terminal de ferryboat em São Joaquim, em Salvador, flui com normalidade na manhã desta segunda-feira, 20, quando é comemorado o Dia dos Comerciários. Já em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o fluxo segue intenso com longas filas.

Segundo informações da assessoria de comunicação do ferryboat, as saídas das embarcações Anna Nery, Ivete Sangalo, Juracy Magalhães Júnior, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares continuam operando de hora em hora.

