Usuários de ônibus têm problema com identificação digital

Desde que foi implantada, na última terça-feira, 18, a identificação biométrica para usuários do Salvador Card (cartão que dá direito à meia passagem para estudantes) tem apresentado problema.



Nesta quarta-feira, 19, A TARDE presenciou uma situação de transtorno em um ônibus da empresa Central, linha Nordeste-Lapa. O sistema não registrou as passagens do Salvador Card e a cobradora Charlene Silva, 27, não soube como agir. A situação só foi resolvida após a intervenção de um fiscal da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), que permitiu a entrada dos passageiros pela porta da frente do coletivo.



O cobrador Edson Santana, 47, conta que também teve problema com o sistema. Segundo ele, a empresa (BTU) quer que ele faça a reposição de R$ 66, custo que ele alega ter sido gerado por causa da falha no sistema.



De acordo com o subsecretário de Urbanismo e Transporte, Orlando Santos, quando o sistema apresentar problemas para registrar a passagem, a catraca será liberada automaticamente. "Quando a liberação não ocorrer, o cobrador deve liberar manualmente", indicou.



Ainda conforme Santos, todas as linhas estão habilitadas com identificação digital. "O sistema garante que o cartão de meia passagem seja usado por quem efetivamente tenha direito", completou.



Apesar da afirmação do subsecretário, A TARDE apurou nesta quarta-feira que algumas linhas ainda não utilizavam o sistema.



Procurado, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador não se pronunciou até esta publicação.

