Usuários cobram ajustes em estacionamento na Tancredo Neves

Entregue em maio deste ano como obra de requalificação, um estacionamento público na Avenida Tancredo Neves tem causado transtornos para alguns frequentadores e empresários da região.

Mau acabamento e a existência de buracos no entorno e na entrada do local são algumas das reclamações. "Os buracos foram causados pela obra e o alambrado foi colocado de forma correta em um trecho e errada em outro, onde já há furos. Só a questão da iluminação foi resolvida", aponta o síndico do condomínio André Guimarães Business Center, o cirurgião dentista Remo Nuno Pace.

Embora admita melhoria da infraestrutura da área, o presidente da Associação Empresarial Tancredo Neves (AETN), Luiz Walter Coelho Filho, afirma que há falhas: "A qualidade deixa a desejar. A calçada ficou fora do padrão e não atende a pessoas com deficiência".

"Usuários são obrigados a dar a volta por todo o estacionamento para chegar na entrada. Piora com a chuva", se queixa Pace.

Com o auxílio de muletas, a aposentada Crispina Cerqueira, 74, tem dificuldade para sair: "Minhas consultas são todas aqui. Antes era só atravessar a rua. Ter asfalto é bom, mas andar tanto não faz bem para quem tem limitações".

Transalvador - "Qualquer deterioração no alambrado é fruto de vandalismo. Durante toda a obra, o que era feito de dia era destruído à noite. Requalificamos toda a área que só tinha lama e servia de ponto para usuários de drogas. Sem contar a ação de guardadores clandestinos", diz o titular da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller.

Ele se comprometeu a solicitar a operação tapa-buraco para o local. Ao passar por ali há duas semanas, o superintendente viu o acúmulo de lixo na área interna do estacionamento, outra queixa dos usuários. E disse que vai encaminhar o pedido de retirada à Limpurb, assim como a da sobra de material de construção da obra que foi depositada no trecho de passagem dos veículos. A abertura de outro acesso para pedestres ainda está sob análise.

Muller argumenta também que a obra não foi finalizada. A conclusão depende da construção de um banheiro para funcionários, acabamento da guarita e a informatização do registro de veículos. "Houve atraso do projeto, mas na próxima semana a requalificação deverá ser finalizada", explica.

O estacionamento tem 200 vagas e funciona das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, com o valor de R$ 2 para a primeira hora de permanência.

