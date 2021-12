Usuários aprovam implantação do aplicativo

Quem já utilizou os serviços de motorista particular via Uber em outras capitais aprovou a qualidade, a receptividade dos funcionários e a rapidez no atendimento ao chamado.

A psicóloga baiana Roberta Ribeiro, 29, que reside em São Paulo, trocou o serviço de táxi da capital paulista pelo dispositivo e não se arrependeu. Ela solicita um motorista via aplicativo uma vez por semana.

"Senti a diferença logo na primeira corrida. Além de o carro estar em perfeitas condições de uso, fui muito bem tratada e não precisei pedir que o motorista desligasse o som ou ligasse o ar-condicionado, como já aconteceu algumas vezes no táxi comum", contou.

A publicitária Joseane Carvalho, 35, espera ansiosa pela vinda do serviço a Salvador. Joseane reside na Barra e trabalha na Vitória e costuma fazer o percurso de táxi. No entanto, sempre enfrenta dificuldades para encontrar um taxista que aceita fazer a corrida. "Eles quase nunca aceitam, dizem que é próximo demais", disse.

Denúncia

Segundo o diretor do Sinditáxi, Marcelo Rosas, o usuário que se sentir insatisfeito com a conduta do taxista deve denunciá-lo na Gerência de Táxi e Transportes Especiais: "Às vezes, as pessoas reclamam, mas não denunciam. É preciso denunciar para que o profissional seja penalizado".

