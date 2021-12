Usuários ameaçam depredar estação de trem em Plataforma

Moradores reclamam de atraso na passagem de trens no Subúrbio Ferroviário de Salvador nesta sexta-feira, 13. Houve um princípio de tumulto na Estação Almeida Brandão, em Plataforma, e os usuários ameaçaram depredar o equipamento. Um trem, que seguia para o local, parou antes da estação, mas depois seguiu para transportar os passageiros. Não há informações do que teria motivado a interrupção da viagem. Policiais militares estão no local.

