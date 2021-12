Usuário está preocupado com impasse entre rodoviário e Setps

A ameaça de paralisação dos rodoviários durante o Carnaval, depois que a comissão de negociação dos rodoviários rejeitou a proposta de gratificação de Carnaval apresentada pela prefeitura, assusta o elo fraco na queda de braço entre as empresas de ônibus e o sindicato, os usuários do transporte público.

O secretário dos Transportes, Fábio Mota, em entrevista por telefone ao portal, afirmou que o papel da prefeitura foi cumprido para garantir que as gratificações sejam pagas aos rodoviários pelo período trablhado no carnaval 2015.

"A prefeitura atua como intermediária entre os rodoviários e o Setps e já garantiu que fossem pagos, já na quarta-feira de cinzas, R$ 40 mil de gratificações a mais do que no ano passado em que foram pagos R$ 460 mil à categoria", afirmou Fábio Mota.

Já o diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Daniel Mota, a proposta é praticamente a mesma de 2014, o que gerou insatisfação entre os trabalhadores. Segundo o sindicalista, o valor, dividido por 15 mil rodoviários, fica abaixo de outras categorias que trabalham no Carnaval.

'Maiores interessados'

Quem não está gostando nada do impasse é a população de Salvador. O técnico de suprimentos Manoel Paim Neto, 34 anos, já se preocupa com a situação, caso a paralisação aconteça.

"Os maiores interessados no serviço do transporte público somos nós, a população, e se tiver paralisação em pleno Carnaval vai ser um transtorno pra quem gosta de festa e quer curtir na cidade", disse.

A atendente de crédito Aiala Mariuch, 24 anos, também falou sobre o caso: "Vai ser um transtorno porque eu trabalho durante o carnaval", disse. "Entendemos os rodoviários, mas nosso lado também tem que ser visto e as reivindicações deveriam ser feitas, pelo menos, com a diminuição da frota e não com paralisação total", afirmou Aiala.

O estudante Douglas Britom, 18 anos, chamou a atenção em relação à falta de segurança. "Se os ônibus não rodarem no carnaval eu vou ser obrigado a usar transporte alternativo e não vou ter a mesma segurança que eu teria em um transporte coletivo autorizado", disse.

Segurança

Enquanto aguarda uma nova proposta do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps) ou da Prefeitura, o sindicato informou que avança nas negociações com a Polícia Militar para garantir maior segurança no trajeto dos ônibus. A reportagem tentou falar com o sindicato patronal, mas não obteve retorno.

"Enfrentamos situações extremas no período da festa que vão desde passageiros agressivos, vandalismo, até invasão dos ônibus por pessoas que se recusam a pagar a passagem", disse o diretor de imprensa Daniel Mota. "Entendemos que o policiamento não pode ficar apenas no circuito, mas em todo o trajeto e nos finais de linha", complementou Mota.

A diretoria do sindicato dos Rodoviários da Bahia se reunirá na próxima semana para discutir uma estratégia de mobilização nos dias da folia, no entanto, destaca que mantém os canais abertos à negociação com a Prefeitura. "Acreditamos no bom senso do prefeito", reforçou Daniel Mota.

